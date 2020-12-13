صباح هورامي: الوقاية افضل مفتاح للانتصار على كورونا

2020/12/13 | 21:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لصحة السليمانية، انه يتمنى ان يصبح عيد نوروز هذا العام نوروز الانتصار.

وقال المدير العام لصحة السليمانية الدكتور صباح هورامي في بيان، نتمنى ان نتمكن نهاية شهر اذار المقبل من الانتصار على فايروس كورونا وان نجعل من نوروز هذا العام نوروز الانتصار على كورونا.

واضاف هورامي، ان وقاية المواطنين افضل مفتاح للانتصار.

PUKmedia اعلام صحة السليمانية

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