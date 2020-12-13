الديمقراطي الكردستاني: وفد الإقليم توصل إلى حلول مع بغداد

2020/12/13 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كتلة الديمقراطي الكردستاني التزام الإقليم ببنود قانون تمويل العجز المالي، وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية حسب الآليات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري إن وفد الإقليم تمكن من الوصول الى حلول جذرية وانهاء الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية التي أصبحت ملزمة بدفع ثلاثمئة وعشرين مليار دينار الى الإقليم كمستحقات شهر تشرين الأول والمتفق عليها قبل نفاذ قانون تمويل العجز المالي.

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