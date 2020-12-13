إحاطة سياسية - التيتي الحبيب

2020/12/13 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث: إحاطة سياسيةما نراه من تراشق بين النقابات ومن المزيد من التشرذم والفرقة ليس الا تعبيرا عن استعدادات تجري في مطابخ هذه النقابات والمركزيات النقابية بارتباط مع الانتخابات المهنية المقبلة.



ان الجري وراء النقابة الاكثر تمثيلية والحاصلة على اكبر عدد في اللجان الثنائية هو محرك هذا التشرذم وهذه النزعات العدائية بين المكونات النقابية.هل هذا الوضع طبيعي وعادي ام هو وضع غير ط ......





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