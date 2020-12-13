انتفاضة أولى، وثانية وماذا عن الثالثة؟ - ماهر الشريف

2020/12/13 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف في مثل هذا اليوم قبل 33 عاماً، اندلعت انتفاضة شعبية لم تكن مقطوعة الجذور عما سبقها من نضالات خاضها الشعب الفلسطيني منذ أن قامت القوات الإسرائيلية باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران 1967، بل جاءت، في الواقع، تتويجاً لسلسلة من أعمال المقاومة الشعبية التي لم تنقطع، والتي كانت تتخذ، في بعض الأحيان، شكل هبات أو انتفاضات، جزئية أو شاملة، مثّلت عملياً "بروفات" نضالية، تمرس الشعب خلالها على المواج ......





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