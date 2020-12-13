2020/12/13 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرم_هواس الكورد و حوار الذات ...



2ردود الفعل ازاء المقالة السابقة كانت مؤثرة...



ربما بسبب تزامنها مع المظاهرات في واحدة من اهم مدن عالم الكورد و هي السليمانية و غيرها من المناطق المتاخمة في اقليم كوردستان ..



حيث وصلني في وقت قياسي لم يتجاوز الساعتين من نشر المقالة بيان من احد الاطراف الرئيسية يؤكد الالتزام بمبدأ الحوار..



و قد شكرتهم ذلك ..



بينما وصلتني رسائل ذات طبيعة مختلفة و قاسية بعض الشيء من اط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكورد و حوار الذات..2 - اكرم هواس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكورد و حوار الذات..2 - اكرم هواس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).