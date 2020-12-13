الكورد و حوار الذات..2 - اكرم هواس


الكورد و حوار الذات..2 - اكرم هواس
2020/12/13 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#اكرم_هواس الكورد و حوار الذات ...

2ردود الفعل ازاء المقالة السابقة كانت مؤثرة...

ربما بسبب تزامنها مع المظاهرات في واحدة من اهم مدن عالم الكورد و هي السليمانية و غيرها من المناطق المتاخمة في اقليم كوردستان ..

حيث وصلني في وقت قياسي لم يتجاوز الساعتين من نشر المقالة بيان من احد الاطراف الرئيسية يؤكد الالتزام بمبدأ الحوار..

و قد شكرتهم ذلك ..

بينما وصلتني رسائل ذات طبيعة مختلفة و قاسية بعض الشيء من اط ......

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