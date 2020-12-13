الكورد و حوار الذات..2 - اكرم هواس

#اكرم_هواس الكورد و حوار الذات ...
2ردود الفعل ازاء المقالة السابقة كانت مؤثرة...
ربما بسبب تزامنها مع المظاهرات في واحدة من اهم مدن عالم الكورد و هي السليمانية و غيرها من المناطق المتاخمة في اقليم كوردستان ..
حيث وصلني في وقت قياسي لم يتجاوز الساعتين من نشر المقالة بيان من احد الاطراف الرئيسية يؤكد الالتزام بمبدأ الحوار..
و قد شكرتهم ذلك ..
بينما وصلتني رسائل ذات طبيعة مختلفة و قاسية بعض الشيء من اط ......
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