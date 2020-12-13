التعليم العالي تمدد التقديم إلى الدراسة المسائية

2020/12/13 | 21:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، تمديد التقديم الى الدراسة المسائية.

وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الاول 2020)، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تمديد التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2020/12/31".

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