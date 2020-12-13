ابو رضا النجار: لا وجود لاي تشكيل كوردي للحشد

2020/12/13 | 21:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى قائد محور الشمال للحشد الشعبي، أبو رضا النجار، وجود أي تشكيل كوردي للحشد في محافظة كركوك.

وقال النجار إن “وكالات الأخبار نشرت أمس السبت، لقاءات مع شخصيات تحدثوا عن نيتهم بالانخراط ضمن صفوف الحشد الشعبي تحت مسمى الحشد الشعبي الكوردي، ونحن كقيادة محور الشمال للحشد الشعبي نعلن عن عدم وجود اية موافقات شفوية أو تحريرية بهذا الخصوص”.وشدد النجار على ضرورة “استقاء الأخبار من مصادرها”.وفي وقت سابق اليوم، نفت منظمة بدر، فرع الشمال، أية علاقة لها بتشكيل فوج من الحشد الكوردي في محافظة كركوك.وقال مسؤول فرع كركوك، محمد مهدي البياتي،، إن “بعض المواقع الاعلامية والخبرية، تداولت خبراً مفاده بأن منظمة بدر قامت بتشكيل فوج من الحشد من المكون الكوردي، ونود اعلام الجميع بأن المنظمة غير معنية وليست لها علاقة بهذا الفوج وقبولهم للعلم والتنويه”.

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