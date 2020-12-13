“فيفا” يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة الأفضل

2020/12/13 | 21:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم

“فيفا” عن الثلاث مرشحين النهائيين

لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم

لعام 2020.

فيفا كان أعلن قبل أسبوعين عن قائمة

المرشحين ل‍جائزة الأفضل لعام 2020،

والتي شهدت تواجد

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