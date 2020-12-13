نائب: وجود 300 ألف موظف فضائي بكردستان

2020/12/13 | 21:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب فالح الخزعلي، الأحد، عن

وجود 300 ألف موظف فضائي بكردستان، لافتا

إلى أن حكومة اربيل تماطل بتسليم

الإيرادات.

وقال الخزعلي، في بيان صحفي، إن "حكومة

اقليم كردستان تجاوزت على حقول نفطية

خارج إد

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