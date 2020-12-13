هيئة الحشد الشعبي تحسم مزاعم تشكيل 'حشد كوردي' في كركوك

2020/12/13 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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دیجیتال میدیا إن آر تي

نفت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، صحة الأنباء المتداولة حول تشكيل "حشد كوردي" في محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى "دیجیتال میدیا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 كانون الاول 2020): "ننفي بشدة الأنباء المتداولة حول مزاعم تشكيل "حشد كردي" في محافظة كركوك، وفي الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة هذه المعلومات مطلقا نشدد على أن الحشد الشعبي متواجد في كركوك لحماية كل المواطنين بدون تمييز".

وأضاف الهيئة في بيانها، أن "ما يثار بين فترة وأخرى من أنباء، للنيل من المنجز الأمني المتحقق لن يؤثر على قواتنا في أداء مهامها خدمة لكركوك الحبيبة".

وكان رئيس قوات الحشد الشعبي في كركوك، أبو عماد أوغلو، أكد أن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل "الحشد الكوردي" على غرار المكونات الأخرى وسيتم توزيعه على طول حدود محافظة كركوك.

وقال أبو عماد، في مؤتمر متلفز، إننا "تأخرنا في تشكيل قوات الحشد الشعبي الكوردية، على غرار كل المكونات الأخرى، كان يجب تشكيل الفوج للشباب الكوردي، ونحن نعمل عليه الآن، وفي الأيام المقبلة سيتم تشكيل الفوج وسيتم توزيعه إلى جانب القوى الأخرى".

وأضاف أنه "سيتم تشكيل قوات الحشد الشعبي هذه، المخصصة للكورد على غرار القوات الأخرى وسيتم نشرها في محيط كركوك مع باقي القطعات الأخرى الأمنية".

ولفت إلى أن "هذا الفوج سيتم تشكيله للاخوة الكورد وسيتم توزيعه قريبا على طول كل الحدود مع قوات امنية اخرى لحماية امن المنطقة".

من جهة أخرى، قال أدهم جمعة، قائد قوات الحشد الشعبي الكوردية، إن "سكان كركوك الكورد مستعدون لخدمة مدينتهم في إطار مؤسسات الحكومة الاتحادية".

وأشار إلى ان "قوات الحشد الكوردية التي يتم تشكيلها الغرض منها حماية الحدود والقرى الكوردية في كركوك".

ووفقا للمعلومات، سيتم توظيف حوالي 150 شخصا في إطار فوج قوات الحشد الشعبي الكوردي في كركوك، وواجبهم هو حماية المناطق الكوردية في المحافظة.

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