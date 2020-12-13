التعادل السلبي ينهي مباراة الشرطة والنجف بالدوري الممتاز

2020/12/13 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خرج فريقا الشرطة والنجف بكرة القدم اليوم الاحد (12 كانون الاول 2020) بنتيجة التعادل السلبي ،في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدري الكرة الممتاز،

وقال مراسل (بغداد اليوم)" الشوط الاول كان مملا ولم يشهد اللمحات الفنية والتهديد على المرميين حيث بقي الحارسان في مأمن من الخطورة، ولم يستطع الشرطة استثمار الافضلية في الحيازة على الكرة، لينتهي الشوط الاول سلبيا بالنتيجة".

وأضاف،" ولم يشهد الشوط الثاني تحسناً في الاداء وأستمرت المباراة بغياب الفرص على المرميين،وغابت الحلول عند الفريقين، ليستمر التعادل السلبي حتى نهاية اللقاء".

وكانت الجولة الثامنة شهدت اليوم ايضا فوز الامانة على نفط البصرة، ونفط ميسان على اربيل ، والقاسم على الحدود،والكهرباء على زاخو، والزوراء على الصناعات.

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