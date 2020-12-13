وزيـر الصناعـة يؤكد على أهمية إستقطاب شركاء من الجانبين المصري والأردني

2020/12/13 | 21:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزيـر الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز، على أهمية إستقطاب شركاء من الجانبين المصري والأردني من لديهم الرغبة الجادة بتوقيع عقود الشراكة لتنفيذ مشاريع جديدة.وأكـد الخباز خلال اجتماع موسع مع الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين في دوائر مركز الوزارة والتشكيلات التابعة،لها أن" الحكومة حريصة على توطيد علاقات التعاون مع دول الجوار والأشقاء العرب في كافة القطاعات ومنها القطاع الصناعي ، مشيراً إلى أن هناك فرصا وعروضا كثيرة بالإمكان الدخول فيها مع الجانب المصري وفي عدة مجالات صناعية كالأسمدة والبتروكيمياويات والصناعات الكهربائية والحديد والصلب وصناعات النسيج والجلود وصناعة الأدوية والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية وغيرها فضلاً عن التعاون في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات لتطوير واقع شركات الوزارة "./انتهى8

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