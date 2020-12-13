المرور العامة: المباشرة بنظام الدوام الصباحي والمسائي في مجمعات تسجيل السيارات / موسع

2020/12/13 | 21:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت مديرية المرور العامة عن المباشرة بنظام الدوام الصباحي والمسائي في مجمعات تسجيل السيارات لتسهيل اكمال اجراءات معاملات المواطنين.وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه انه تم المباشرة ومنذ اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣ بالعمل بنظام الدفعات (الصباحي والمسائي) في مجمعات التسجيل من اجل انجاز معاملات المواطنين وتقديم خدمة افضل للمراجع واكمال المعاملات المتراكمة نتيجة لتوقف مجمعات التسجيل في الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.واكد ان هناك خططا جديدة لمديرية المرور العامة وخصوصاً فيما يخص عمل مجمعات التسجيل ستطبق خلال الايام القادمة من اجل النهوض بواقع عمل المديرية وتقديم افضل الخدمات للمواطن./انتهى9

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