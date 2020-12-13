بيان رسمي: لا صحة لتشكيل حشد كوردي في كركوك

2020/12/13 | 21:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن تشكيل "حشد كوردي" في محافظة كركوك.

وقال قائد قاطع الشمال في الحشد يلماز النجار في بيان اطلع PUKmedia على نسخة منه، "ننفي بشدة الانباء المتداولة حول مزاعم تشكيل "حشد كوردي" في محافظة كركوك، وفي الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة هذه المعلومات مطلقا، نشدد على أن الحشد الشعبي متواجد في كركوك لحماية كل المواطنين بدون تمييز".

وأضاف النجار، أن "ما يثار بين فترة واخرى من انباء للنيل من المنجز الأمني المتحقق لن يؤثر على قواتنا في أداء مهامها خدمة لكركوك الحبيبة".

PUKmedia اعلام الحشد الشعبي

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