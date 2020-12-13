الحشد ينفي تشكيل حشد كردي في كركوك

2020/12/13 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن تشكيل “حشد كردي” في محافظة كركوك.

وقال قائد قاطع الشمال في الحشد يلماز النجار في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “ننفي بشدة الانباء المتداولة حول مزاعم تشكيل “حشد كردي” في محافظة كركوك، وفي الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة هذه المعلومات مطلقا، نشدد على أن الحشد الشعبي متواجد في كركوك لحماية كل المواطنين بدون تمييز”.

وأضاف النجار، أن “ما يثار بين فترة واخرى من انباء للنيل من المنجز الأمني المتحقق لن يؤثر على قواتنا في أداء مهامها خدمة لكركوك الحبيبة”.

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