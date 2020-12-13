قوباد طالباني: حكومة كردستان مستعدة للاتفاق مع بغداد

2020/12/13 | 21:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان، قوباد طالباني، الأحد، أن حكومة الإقليم مستعدة للاتفاق مع بغداد.



وأبلغ طالباني، اللجنة التفاوضية في بغداد، أن “حكومة الاقليم تبدي استعدادها كافة للتعامل مع حقوق والمستحقات المالية لاقليم كردستان وفق الدستور والقوانين المعمول بها”.وبين، أن “حكومة الاقليم تعلن كذلك، استعدادها للتوصل الى اتفاق”.

وكانت اللجنة التفاوضية المشكلة من قبل مجلس النواب، قد عقدت اجتماعاتها مسبقا مع الاطراف العراقية ذات العلاقة بالاضافة الى استعداداتها للتوصل بأسرع وقت الى ايجاد الية مناسبة للمسائل العالقة ولاسيما مشكلتي النفط والايرادات المالية.وطالبت اللجنة من وفد الاقليم تقديم مقترحاتها وتوصياتها، كي تتمكن اللجنة من توحيد تلك الطروحات مع خططها وايجاد منفذ يعمل على تسهيل مسألة تحديد المهام وحقوق اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021.

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