المستعربة الإسبانية كارمن رويث برافو عاشقة اللغة العربية - سميح مسعود

2020/12/13 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سميح_مسعود تعرفت عليها في البداية من قراءة سيرتها الذاتية وعلمتُ أنها متقاعدة في الوقت الحالي، تمارس نشاطها في البحث والتأليف والمساهمة في المؤتمرات والندوات، بعد أن قضت سنوات عمرها في التدريس الجامعي، كأستاذة كرسي في اللغة العربية وآدابها (الأدب والفكر العربي المعاصر) بجامعة مدريد المستقلة، كما حاضرت في جامعات إسبانية، منها جامعة إشبيلية ضمن برنامج الدكتوراه "الأندلس في الفكر العربي المعاصر" والمعهد الإسبان ......





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