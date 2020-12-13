رفع الإصبع الوسط في وجه الحاكم الغلط. - جعفر المظفر

2020/12/13 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر في عام 2017 إنتشرت صورة لسيدة أمريكية إسمها (جولي بريكسمان) وهي تركب دراجة هوائية وعندما مر موكب الرئيس ترامب بالقرب منها رفعت له إصبعها الأوسط في علامة مسيئة تدل على إعتراضها عليه وعلى سياساته, وقد قام الكثيرون في ولاية فرجينيا بدعمها بعد أن فصلتها إدارتها من الوظيفة فجمعوا لها أموالا أكثر من تلك التي تحصل عليها من مرتبها الوظيفي ثم كانت المفاجأة الأكبر التي حدثت مؤخرا، حيث فازت السيدة (جولي بري ......





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