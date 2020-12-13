الصقور يغادرون الى النجف الاشرف لدخول معسكر تدريبي

2020/12/13 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد مشرف فريق القوة الجوية علي زغيران الفريق سيغادر إلى محافظة النجف الأشرف يوم غد الاثنين للدخول بمعسكر تدريبي.

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