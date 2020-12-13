الصحة تعلن رسمياً قرارها من عودة الجماهير للملاعب وزيادة دوام المدارس

2020/12/13 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف مسؤول صحي، الاحد، عن قرار وزارة الصحة والبيئة من عودة الجماهير الرياضية الى الملاعب وزيادة ايام الدوام الدراسي للمدارس كافة.

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