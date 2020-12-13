الاتحاد الأوربي وبريطانيا يمددان مفاوضات «بريكست»

2020/12/13 | 22:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أمس الأحد، أنهما اتفقا في اتصال هاتفي على تمديد المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل.



وكان من المنتظر أن يصدر قرار نهائي بشأن هذه المفاوضات لكن هذا القرار تأجل مرة أخرى.



من جهته، حذر رئيس الوزراء البريطاني عقب الاتفاق من أن فشل محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال السيناريو «الأكثر ترجيحا» على الرغم من قرار المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة محادثاتهما.



وقال زعيم حزب المحافظين للتلفزيون البريطاني «عليّ أن أكرر أن الأمر الأكثر ترجيحا الآن هو بالتأكيد أنه علينا الاستعداد (لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) بشروط منظمة التجارة العالمية» في الأول من كانون الثاني.



في ذات الوقت، شدد البيان المشترك على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيعملان على «بذل المزيد من الجهد» ومواصلة المحادثات الخاصة باتفاق ينظم العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل.



وأضاف البيان «وبناء على ذلك، كلفنا مفاوضينا بمواصلة المحادثات ومعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق حتى في هذه المرحلة المتأخرة».

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