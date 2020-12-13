وزير الداخلية يصل الى سنجار لـ «تطبيع الأوضاع» في القضاء

2020/12/13 | 22:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأحد، إلى قضاء سنجار، في محافظة نينوى.

وذكر مدير الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، اللواء سعد معن في تغريدة على «تويتر»، أن «وزير الداخلية والوفد المرافق له، وصل إلى سنجار وزار مديرية شرطة سنجار».

يذكر ان اتفاقية إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار تم توقعيها في الـ9 من تشرين الأول الماضي، حيث تضمن الاتـــفاق ثلاثة محاور هي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.

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