التعادل السلبي يخيم على لقاء الشرطة والنجف

2020/12/13 | 22:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة الشرطة والنجف لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز بكرة القدم.

المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي انتهت سلبية بسبب تحفظ الفريقين وعدم خلق فرص سانحة للتسجيل.

وبهذا التعادل اصبح رصيد الشرطة 13 نقطة في المركز الثالث، بينما اصبح رصيد النجف تسعة نقاط في المركز الرابع عشر.

يذكر ان هذه المباراة كانت ختام مباريات الجولة الثامن من البطولة.



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