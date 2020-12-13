اختراق وزارة الخزانة الأميركية من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية

2020/12/13 | 22:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مصادر مطلعة بالولايات المتحدة إن مجموعة تسلل الكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الانترنت والاتصالات.

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