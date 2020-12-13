بعد أنباء عن توجه بارزاني إلى بغداد غداً.. طالباني يستبعد

2020/12/13 | 22:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استبعد قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أن يتوجه وفد رفيع من الإقليم إلى بغداد يوم غد.

قوباد طالباني، قال في تصريح صحفي ترجمه "ناس كورد" (13 كانون الاول 2020) إنه "يستبعد توجه وفد رفيع من الإقليم إلى بغداد يوم غد الإثنين لتوقيع إتفاق بشأن تمويل إقليم كردستان، وذلك لأن المحادثات مازالت جارية"، إلا أنه عبّر عن تفاؤله مؤكداً أن "المحادثات تمضي قدماً".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت، الأحد، عدم إرسال الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى إقليم كردستان خارج إطار قانون العجز المالي.

وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي إن "الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مبالغ إلى اقليم كردستان خارج اطار قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه في البرلمان".

وأضاف أن "حكومة الاقليم ملزمة وفق القانون بسداد إيرادات النفط المصدر والبالغ 460 الف برميل من منافذ اقليم كردستان وكذلك ايرادات المنافذ"، مؤكدا ان مستحقات الاقليم مشروط دفعها بعد التزام اربيل بتسليم الايرادات الى بغداد".

وتابع أن "فحوى الاجتماعات مع وفد الاقليم هو بحث ايجاد آلية لتسديد الاقليم بدفع مابذمته من الايرادات المتحققة للعام الحالي للخزينة العامة".

وعقد وفد الأقليم، في وقت سابق من اليوم، اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم".

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئيس وفد الاقليم قوباد طالباني، سمير هورامي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (13 كانون الاول 20209، أن "وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، عقد اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد قيمة النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي".

وأضاف، أن "الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم أمس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين"، مشيرا الى انه "سيتم تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي".

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