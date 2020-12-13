2020/12/13 | 22:20 - المصدر: سفن سكاي

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قامت مديرية المرور العامة بتبسيط الاجراءات والابتعاد عن الروتين في عمل دوائر المرور، حيث باشرت مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات بنظام دوام الوجبات (الصباحي، المسائي)

حيث اعلن مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين عن المباشرة ومنذ اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣ بالعمل بنظام الوجبات (الصباحي والمسائي) في مجمعات التسجيل من اجل انجاز معاملات المواطنين وتقديم خدمة افضل للمراجع واكمال المعاملات المتراكمة نتيجة لتوقف مجمعات التسجيل في الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، مؤكداً ان هناك خططا جديدة لمديرية المرور العامة وخصوصاً فيما يخص عمل مجمعات التسجيل ستطبق خلال الايام القادمة من اجل النهوض بواقع عمل المديرية وتقديم افضل الخدمات للمواطن الكريم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية المرور العامة: العمل بنظام الدوام الصباحي والمسائي لانجاز المعاملات للمواطنيين 7 SKY TV.

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