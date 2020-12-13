طوبزاوة تعلن أنّها مدينة السلام في أوّل فعّالية لمركز شباب أفتتحته منظمة UPP

2020/12/13 | 22:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أيهم بويا بدعم وتمويل من منظمة مالتيزر الدولية، افتتحت منظمة (جسر الى – UPP) الإيطالية من خلال مشروعها معا للسلام، مركز شباب طوبزاوة في ناحية بعشيقة، ويعتبر هذا المركز أحد المراكز الأربعة الأخرى التي تم افتتاحها في كل من (ناحية النمرود وقضاء تلكيف وقرية السيد حمد).وذلك يوم الخميس 10 كانون الأول …

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