نجمة سيدات برشلونة تهين ميسي:

2020/12/13 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} تحدث جيني هيرموسو قائدة فريق كرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن الفارق بينها وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم البلاوجرانا التاريخي.

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