تشكيل برشلونة ضد ليفانتي.. عودة بوسكيتس.. وجريزمان وميسي في الهجوم

2020/12/13 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أعلن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي بمنافسات الدوري الإسباني.

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