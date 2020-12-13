إيطاليا تسجل 484 وفاة و17938 إصابة جديدة بكورونا

2020/12/13 | 22:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 484 وفاة و17938 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 64520، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1834712.

وارتفعت حدة الاصابات بكورونا في معظم دول اوروبا مع حلول فصل الشتاء بعد ان سجلت معظم دول العالم انخفاضا في اعداد المصابين خلال فصل الصيف، وسط ترجيحات باقرار لقاح فعال لكوفيد 19 .



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