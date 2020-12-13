اختراق موقع وزارة الخزانة الأمريكية

2020/12/13 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعةأعلنت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن اختراق موقع وزارة الخزانة الامريكية.وقالت "رويترز"، إن "قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية، قاموا باختراق موقع وزارة الخزانة الأمريكية".

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