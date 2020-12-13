الأردن يعلن عن اكتشافات غاز “واعدة” قرب الحدود العراقية

2020/12/13 | 22:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية أعلنت وزارة الطاقة في الأردن، اليوم الأحد، عما قالت إنها اكتشافات ”غاز واعدة“ في البئر 53 في حقل الريشة على الحدود الشرقية مع دولة العراق.وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن عمليات الحفر في البئر 53 في حقل الريشة أظهرت نتائج واعدة، مشيرة إلى أن“جهود شركة البترول الوطنية أثمرت عن …

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