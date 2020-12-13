هيئة الحشد تنفي تشكيل “حشد كردي” في كركوك

2020/12/13 | 22:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك نفت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، الأنباء التي تحدثت عن تشكيل “حشد كردي” في محافظة كركوك.وقال قائد قاطع الشمال في الحشد يلماز النجار في بيان “النور نيوز” نسخة منه، “ننفي بشدة الانباء المتداولة حول مزاعم تشكيل “حشد كردي” في محافظة كركوك، وفي الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة هذه المعلومات مطلقا، نشدد …

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