ألمانيا تعيد فرض تدابير احترازية “صارمة” لمواجهة كورونا

2020/12/13 | 22:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل اليوم الأحد، إن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على مجموعة من إجراءات العزل العام الأكثر صرامة في مسعى لكبح موجة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وتشمل الإجراءات إغلاق معظم المحلات من يوم الأربعاء وحتى العاشر من يناير/ كانون الثاني، كما اتفقت الحكومات -أيضا- من حيث المبدأ على إبقاء …

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