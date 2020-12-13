الدوري الايطالي: ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على جنوى

2020/12/13 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حقق يوفنتوس فوزًا على مضيفه جنوى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويجي فيراريس، بمنافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي.وأحرز ثلاثية السيدة العجوز، باولو ديبالا في الدقيقة (57)، وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين (78 و89) من ركلتي جزاء، فيما سجل ستيفانو ستيورارو هدف جنوى بالدقيقة (61).وبهذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الرابع، بينما يتوقف رصيد جنوى عند 6 نقاط بالمركز التاسع عشر./انتهى9

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