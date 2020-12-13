2020/12/13 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : شفاء 1777 حالة وسط تراجع الإصابات والوفيات بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة انخفاضا بعدد الاصابات المؤكدة بكورونا وتراجع الوفيات جراء مضاعفات الجائحة ، فيما بلغ معدل حالات الشفاء من الجائحة 1777.واشار الموقف الوبائي اليومي، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة العامة في الوزارة اجرت فحصا لنحو 31310 حالة […]

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