2020/12/13 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء : طقس بارد مصحوب بأمطار وثلوج بغداد – فائز جواد رجح متنبىء جوي ، طقسا باردا مصحوبا بأمطار غزيرة وسقوط الثلوج على المرتفعات الجبلية اليوم الاثنين. وكتب المتنبىء أحمد العربيد على صفحته في فيسبوك امس إن (طقس اليوم الاثنين سيشهد فرص انهمار الأمطار على اقصى المناطق الشمالية من العراق وكذلك سقوط الثلوج على المرتفعات […]

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