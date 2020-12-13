2020/12/13 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يطلق مستحقات تشرين الأول الماضي المتأخرة المالية توعز للمصارف بتوزيع رواتب الموظفين للشهر الجاري بغداد – الزمان اربيل – فريد حسن اطلقت وزارة المالية رواتب الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومة كافة، لشهر كانون الأول الجاري.وذكرت وزارة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (وزارة المالية وجهت دائرة المحاسبة باطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الاول […]

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