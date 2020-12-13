2020/12/13 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة واشنطن بوست، الأحد، أن المخابرات الإيرانية اختطفت المعارض الإيراني، حبيب أسيود والذي يعرف أيضا باسم "حبيب شعب" من تركيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استدرجته امرأة في تركيا.. صحيفة تكشف تفاصيل اختطاف معارض إيراني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استدرجته امرأة في تركيا.. صحيفة تكشف تفاصيل اختطاف معارض إيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).