الحشد الشعبي يستعين بـ’لبناني’ لتدعيم فريق كرة السلة

2020/12/13 | 22:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن نادي الحشد الشعبي، الاحد، وصول اللاعب اللبناني علي حيدر لفريق سلة الحشد إلى بغداد، لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.

وذكر النادي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الأول 2020)، أنه "مساء اليوم وصل إلى بغداد اللاعب الدولي اللبناني علي حيدر محترف سلة فريق الحشد الشعبي"، مبيناً أنه "كان في استقباله مدير المكتب الإعلامي للنادي حسن عيال ومدرب الفريق علي فرحان".

وأشار النادي إلى أن "اللاعب علي حيدر المولود في كندا والذي يمثل المنتخب اللبناني عبر عن فرحه وسعادته بالقدوم إلى العراق لتمثيل فريق الحشد الشعبي مضيفا بانها المرة الأولى التي يزور فيها بغداد".

وأعرب النادي عن "أمنياته للاعب علي حيدر بطيب الإقامة في بلده الثاني العراق وتحقيق النجاحات مع سلة الحشد الشعبي".

وأصدرتْ لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، الاحدت حزمة من القرارات بحق فريق الحشد لكرة الصالات الذي قرر الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١بعد أن لعب الفريق الجولات الأربع الأولى، وانسحب في الجولة الخامسة.

وقررت اللجنة بحسب بيان، تلقى "ناس" نسخة منهن (13 كانون الاول 2020)، "إصدار العقوبات وفقا للمادة (45) من لائحة الدوري، التي تنص على عدم مشاركة الفريق المُنسحب في البطولات المتبقية للموسم الحالي، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي، ووفقا للفقرة نفسها يهبط الفريق المُنسحب إلى درجة أدنى، مع شطب نتائجه في المباريات الماضية".

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