دراسة: القضاء على كورونا يبدأ من نظافة الفم

2020/12/13 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشفت دراسة أميركية جديدة عن طريقة بسيطة وفعالة لقتل فيروس كورونا المستجد في دقيقتين فقط.

توصل علماء إلى أن معاجين الأسنان التي تحتوي على الزنك والقصدير تستطيع تدمير الفيروس التاجي بنسبة 99.9٪، في بحث يهدف إلى التحقيق في إمكانية تقليل معدل انتشار كورونا باستخدام مستحضرات العناية بالفم والأسنان.

وتقع الدراسة الجديدة التي نشرت في المجلة البريطانية لطب الأسنان، في سياق الأبحاث المختبرية التي تدرس طرق تحييد الفيروس أو القضاء عليه والتي تضمنت لأول مرة معجون الأسنان وغسول الفم.

وتم تأكيد النتائج من دراسة أخرى، أن غسول الفم مع كلوريد سيتيل بيريدينيوم يتكيف مع هذه المهمة في نصف دقيقة.

وقالت الدراسة إن "النتائج تظهر أن بعض معاجين الأسنان وغسول الفم يمكن أن تساعد في الحد من انتشار فيروس سارس-كوف2-، وهو الفيروس المُسبب لفيروس كوفيد19، عن طريق تقليل كمية الفيروس في الفم مؤقتا"، مما يقلل فرص نشر العدوى عبر الرذاذ المتطاير منه.

وتدعم هذه الدراسة أهمية العناية بالفم ودورها في مكافحة الوباء العالمي، إلى جانب الاجراءات الوقائية الأخرى.

وينتشر الفيروس، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من خلال قطرات الجهاز التنفسي، أو الجزيئات الصغيرة التي تخرج من فم المصاب، عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث أو حتى يتنفس.

ولأن اللعاب قد يحتوي على كمية من الفيروسات يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الأنف والحنجرة، فمن المحتمل أن فيروس سارس-كوف2- الذي نشأ في الفم يُسهم في انتقال المرض، خاصة لدى الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد 19 دون أعراض والذين لا يسعلون.

وهذا يشير إلى أن تقليل الفيروس في الفم يمكن أن يساعد في منع انتقال العدوى خلال الوقت الذي تكون فيه منتجات العناية بالفم نشطة.

وبحسب موقع "سبوتنيك عربي" تم تأكيد النتائج المعملية في التجارب السريرية التي شملت 260 مريضا بفيروس كورونا استخدموا معجون الأسنان وغسول الفم.

وحتى مساء السبت تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 71 مليونا و663 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و605 آلاف، وتعافى ما يزيد على 49 مليونا و825 ألفا.

المصدر: ميدل ايست أونلاين

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