2020/12/13 | 22:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات كشفت تسريبات عن بعص خصائص ومميزات هاتف أبل القادم ”iPhone 13“.ووفقا للتسريبات الحديثة تعتزم أبل تقديم طراز واحد على الأقل من سلسلة “ iPhone 13 “ بتصميم بدون منفذ شحن، وهو أمر ممكن الآن بفضل شحن MagSafe، كما يمكن أيضًا توقع بعض الترقيات الكبيرة للشاشات والكاميرات وربما تقنية البطارية الجديدة.موعد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مواصفات “iPhone 13” وموعد إصداره) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مواصفات “iPhone 13” وموعد إصداره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).