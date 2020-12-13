الديمقراطي الكردستاني يعلن استعداد الإقليم للالتزام ببنود قانون تمويل العجز المالي

2020/12/13 | 22:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، الاحد، استعداد الإقليم للالتزام ببنود قانون تمويل العجز المالي، فيما أشارت إلى صلاحية وفد الإقليم بالوصول لحل جذري مع بغداد. وقالت صبري للوكالة الرسمية، وتابعها “النور نيوز” إن “حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وحسب الآليات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية”. وأضافت، …

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