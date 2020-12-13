الورقة البيضاء، وثيقة إفقار وحرمان الأكثرية و إثراء الأقلية الفاسدة - عامر رسول

2020/12/13 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عامر_رسول حوار الاتجاه الماركسي المعاصر مع عامر رسولالاتجاه الماركسي المعاصر: كيف تنظرون الى "الورقة البيضاء" التي اصدرت من قبل الحكومة العراقية في منتصف اكتوبر الماضي بخصوص الاصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة؟أصدرت الحكومة العراقية كما ذكرتم في منتصف تشرين اول الماضي، وثيقة أطلقت عليها "الورقة البيضاء" قامت بصياغتها خلية الطوارئ للإصلاح الاقتصادي، حيث تضمنت في طياتها الـــــ ......





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