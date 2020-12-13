قصة سميرة - ياسين الحاج صالح

2020/12/13 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح جرى كتم صوت سميرة منذ سبع سنوات.



لدى المرأة الغائبة ولا شك قصص كثيرة لو أتيح لها الكلام، قصص يخشى مغيِّبوها وكاتمو صوتها أن تصير بمتناول عموم السوريين وشركائهم.



لا أحد يستطيع رواية قصة سميرة بعد الغياب غيرها هي، لكن قصة سميرة قبل الغياب تستحق أن تروى وتُستعاد ما دامت غائبة.



إنها قصتنا، قصة كفاحنا المحبط والمرير، قصة سورية.



يصادف أننا مُسجَّلا الميلاد في الأوراق الرسمية في أول يومي شباط.



ميلادي ......





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