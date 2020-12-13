الزيادي: الحكومة ستتعرض للمساءلة اذا خالفت قانون الاقتراض مع الاقليم

2020/12/13 | 23:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي للفرات:

المفاوضات مستمرة مع الوفد الحكومي الكردي لغرض الحصول على مبالغ مالية لتهدئة الاوضاع في الاقليم الا انها لم تحسم بعد

المشكلة اصبحت ازلية لعدم وجود ارادة حقيقية لدى الوفد الكردية المفاوضة مع المركز وهم ياخذون ولا يعطون

المصب الرئيسي تزويد الاقليم 320 مليار دينار لتسديد الرواتب واي قرار بتحويل أموال الى الاقليم يعد باطلا

على كردستان تسديد 250 الف برميل يوميا الى سومو بحسب ما نص عليه قانون الاقتراض الذي صوت عليه في مجلس النواب

فقدت الثقة بالاكراد واصرارنا اليوم بتسديد الواردات النفطية لسومو

الحكومة ستتعرض الى المساءلة في حال ناقضت قرارات قانون العجز المالي

الاقليم يصدر اكثر مما متفق عليه في قانون الاقتراض

الكتل السياسية متفقة على رفض اي مخالفة لقانون الاقتراض

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