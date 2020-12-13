سمير كاظم يعتذر لنادي السماوة

2020/12/13 | 23:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

قدم نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الكابتن سمير كاظم اعتذاره لإدارة ولاعبي وجماهير نادي السماوة بعد تقديم عرضا له لتدريب الفريق الأول.

وأكد كاظم في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أنه “يحمل على عاتقه مسؤولية حب النادي العريق الذي قدمه للنجومية ولا يمكن تركه في ظل الظروف التي يعيشها من تركات ثقيلة مما يجعله الوقوف مع الهيئة العامة وجميع العاملين في النادي”.

ولفت إلى أنه “مع الهيئة الادارية يدا واحدة لتحسين وضع النادي وجعله في مصاف الاندية الآسيوية والعربية كونه مقبل على الإستثمار لبناء صرح شامخ يليق بإسم النادي من ملاعب ومرافق اخرى مع فتح أكاديميات باسم نادي القوة الجوية في جميع المحافظات”.

وبحسب البيان فإن “نائب رئيس نادي القوة الجوية الرياضي اتم الجهود كلها تنصب في إعادة وضع الفريق الأول من دعم مادي ومعنوي لإعادته إلى وضعه الطبيعي بعد سلسلة من الإخفاقات في الجولات الماضية،داعيا من جمهور الصقور الوقوف مع الفريق من خلال المنشورات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وترك الأشياء السلبية التي تؤثر بشكل كبير على وضعه في جميع المسابقات”.



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