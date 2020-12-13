2020/12/13 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يعتقل الجزائري بغداد – الزمان ذكرت تقارير صحفية اعتقال القيادي السابق في سرايا الخراساني حامد الجزائري.واكدت ان (امن الحشد الشعبي اعتقل امس القيادي السابق في سرايا الخراساني حامد الجزائري)، المتورط باستهداف مواقع مطار بغداد ومحيطه بالصواريخ محلية الصنع.وفي كركوك اعلن ابو بكر اوغلو عن حصول الموافقات على تشكيل فوج باسم (اكراد كركوك) […]

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