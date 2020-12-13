2020/12/13 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يطالب بضمان حصة العراق المائية خلال المباحثات مع تركيا البرلمان العربي يرحّب بعودة التبادل التجاري بين العراق والسعودية بغداد – قصي منذر رحب البرلمان العربي في جلسته العامة في العاصمة المصرية القاهرة، باتفاق العراق والسعودية على إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي أمام التبادل التجاري بين البلدين، وتثمين هذه الخطوة الإيجابية لدورها في تعزيز […]

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