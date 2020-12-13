2020/12/13 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المجيد والخالدي يحصدان جائزة التميّز من عيون للإبداع بغداد – ندى شوكت فاز رئيس تحرير جريدة (الزمان) احمد عبد المجيد بجائزة التميّز في مهرجان عيون للابداع، بدورته الثانية عشرة، التي اقيمت في بغداد السبت وحملت اسم الفنان نصير شمة.واختارت لجنة التحكيم المؤلفة من صحفيين ونقاد واكاديميين ، عبد المجيد لعطائه الصحفي والاكاديمي الذي […]

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